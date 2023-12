Coppa Italia, Mazzarri rivoluziona il Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia a Riposo

Coppa Italia, rivoluzione Napoli contro il Frosinone: fuori tutti i titolari, chance per le seconde linee. Nove cambi per Mazzarri.

Il Napoli questa sera affronterà il Frosinone nell’ottavo di Coppa Italia e il tecnico Mazzarri è pronto a stravolgere la formazione rispetto a quella tipo schierata in campionato.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci saranno ben 9 cambi: fuori tutti i big, da Osimhen a Kvaratskhelia, passando per Di Lorenzo. Spazio alle seconde linee che hanno trovato poco minutaggio.

Nella probabile formazione titolare ci saranno Gollini in porta, la coppia Ostigard-Natan al centro della difesa, Zanoli e Mario Rui terzini. A centrocampo chance per Demme, che non ha ancora debuttato, con Cajuste e Gaetano. Davanti il tridente formato da Lindstrom, Simeone e Raspadori.

Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo: “In palio c’è la qualificazione ai quarti e come un anno fa, con la Cremonese, anche Walter è pronto a emulare Spalletti stravolgendo letteralmente la squadra:

Rivoluzione contro il Frosinone. Squadra inedita per gli ottavi di finale. Fuori dal primo minuto Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e altri sei elementi schierati nella formazione titolare che sabato ha battuto il Cagliari”.

“Nove cambi, complessivamente, e due superstiti: Natan, che però giocherà al centro della difesa e non da terzino sinistro, e poi Cajuste a centrocampo.

Per il resto dentro Gollini, Zanoli, Ostigard, Mario Rui, Gaetano, Demme, Lindstrom, Raspadori e Simeone. Per Zanoli e Gaetano si tratta dell’esordio dall’inizio; per Demme, invece, addirittura del debutto stagionale“,

L’obiettivo è ovviamente passare il turno ma anche dare minutaggio a chi finora ha giocato poco. Turnover ampio dunque per arrivare freschi alla sfida di campionato di domenica contro la Roma.