Coppa d’Africa, l’altolà dei club. De Laurentiis e gli altri presidenti alla Fifa: senza sicurezza i giocatori non partono

Coppa d’Africa a rischio, De Laurentiis e gli altri presidenti scrivono alla Fifa: Vogliamo conoscere i protocolli sanitari che verranno applicati in Camerun sennò non facciamo partire i nostri giocatori».

I CLUB VOGLIONO FERMARE LA COPPA D’AFRICA

Rischio stop per la coppa d’Africa, anche se dal continente nero continuano ad affermare che la manifestazione si farà in Europa la situazione è completamente diversa come rivela l’edizione odierna del quotidiano il Mattino.

Secondo il quotidiano napoletano, De Laurentiis e gli altri presidenti hanno scritto alla Fifa, chiedendo di conoscere tutti i protocolli sanitari che verranno applicati in Camerun. Senza sicurezza, spiegano i presidenti, i calciatori non partiranno.

“L’Europa minaccia il boicottaggio. E fa sul serio. Poco importa se dalla sede egiziana della Caf rispondono assicurando che tutte le nazionali vivranno in bolla in Camerun, senza alcuna possibilità di contatti esterni. E dunque di contagio. Esattamente come fatto dall’Uefa durante l’ultimo Europeo itinerante. No, l’Eca non ci sta. Alza un muro. Scrive alla Fifa e non vuole sentir ragioni. «A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori».

Il mattino aggiunge: “L’ECA conta 200 squadre in Europa e di cui è a capo il presidente del Psg, Al Khelaifi, fa sul serio. C’è lo zampino di De Laurentiis che è assai preoccupato per i pericoli (sanitari) a cui vanno incontro i suoi tre gioielli, Koulibaly, Osimhen, Anguissa e Ounas che, subito dopo Natale, dovranno rispondere alla convocazione di Senegal, Nigeria, Camerun e Algeria. Il countdown sul sito della federazione africana è inesorabile. E non si ferma: da oggi mancano 23 giorni alla gara di esordio della coppa delle nazioni africane. Fermare il conto alla rovescia non sarà semplice”.