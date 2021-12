Coppa d’Africa, la FIFA ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. Mercoledì l’ufficialità.

Coppa d’Africa rinviata a Settembre, questa la decisione adottata da Gianni Infantino , presidente della Fifa. Mercoledì l’ufficialità.

COPPA D’AFRICA RINVIATA A SEETTEMBRE

La Coppa d’Africa sarà rinviata a settembre, questa la decisione assunta da Gianni Infantino presidente della Fifa. Secondo quanto riportato da Sport Mediadiaset, la Coppa d’Africa verrà ufficialmente rinviata a settembre.

“Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha deciso di fare disputare a Settembre la Coppa d’Africa. La rassegna continentale sarebbe dovuta partire dal prossimo 9 gennaio in Camerun. Tante le pressioni dei grandi club europei, con i timori legati alla diffusione in aumento del Covid-19, che hanno portato alla convocazione di un vertice d’urgenza della CAF (la confederazione africana) a Doha”.

Sport Mediaset aggiunge: ” La Fifa, ha deciso di rinviare la Coppa d’Africa a Settembre, oltre che per le pressione dei club, anche per evitare la sovrapposizione con il Mondiale per club, previsto dal 3 al 12 febbraio negli Emirati Arabi Uniti. I presidenti delle varie federazioni nazionali africane sono per la maggior parte orientati a non spostare le date della rassegna ma il massimo rappresentante della Caf, Patrice Motsepe, molto vicino a Infantino, ha fatto sapere di non essere molto propenso allo slittamento a settembre.

Molto probabile che la posizione di Infantino sia quella che alla fine prevarrà, anche perché le federazioni africane hanno tutto l’interesse a tenersi buona la Fifa, che sta spingendo per il Mondiale ogni due anni proprio per venire incontro alle esigenze della Caf“.

Coppa d’Africa: si dovrebbe cominciare il 9 gennaio

Infantino sembra deciso a rinviare la Coppa d’Africa a Settembre. La variante Omicron fa paura a tutti. L’Eca ha minacciato di bloccare i calciatori, ma al momento non c’è ancora nessuna iniziativa ufficiale. Tutto questo accade mentre una nuova ondata di Covid si abbatte su tutto il mondo.

Con questa competizione i calciatori saranno costretti a viaggiare, cambiare sede e le squadre di club europee perderanno pezzi pregiati. Si pensi ad esempio a Salah o Mahrez. Il Napoli, che oggi registra la positività di Insigne, perderà anche Koulibaly, Anguissa e Osimhen e forse anche Ounas. L’attaccante nigeriano si sta allenando con una maschera protettiva, questo non significa che può già scendere in campo, ma è possibile che Osimhen venga comunque convocato dalla Nigeria, per poi valutarne le condizioni fisiche. Anche Luciano Spalletti in conferenza stampa ha detto no alla Coppa d’Africa.