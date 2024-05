Conte-Napoli, il tecnico ha già chiamato Politano: Sparnelli svela il retroscena

Antonio Conte, vicinissimo alla panchina del Napoli, avrebbe già contattato Matteo Politano per conoscere alcuni dettagli importanti sullo spogliatoio azzurro.

Secondo quanto riferito da Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli, Antonio Conte avrebbe già preso contatto con Matteo Politano in vista del suo probabile approdo sulla panchina azzurra.

La telefonata di Conte a Politano

Durante la trasmissione Azzurro Time su Radio CRC, Sparnelli ha rivelato: “La compagna di Matteo Politano ha riferito a un’amica che Conte avrebbe chiamato l’esterno del Napoli“.

Le domande del tecnico salentino

Ma quali sarebbero state le domande di Conte a Politano? Sparnelli le ha riportate: “‘Com’è lo spogliatoio?’. ‘Quali sono le abitudini dei calciatori?'”.

Il retroscena di Sparnelli

Sparnelli ha spiegato il motivo di queste richieste di dettagli: “Conte è un professionista maniacale, vuole conoscere tutto sui giocatori“. Un aspetto che dimostra l’approccio certosino e la volontà di controllo dell’allenatore.

Sempre secondo l’ex addetto stampa azzurro, Conte sarebbe ormai nettamente in vantaggio su tutti gli altri nomi accostati al Napoli, da Gasperini a Pioli passando per Vincenzo Italiano, visti più come semplici alternative.

Il contatto con i giocatori

Questa chiamata a Politano dimostrerebbe l’intenzione di Conte di comprendere al meglio la situazione dello spogliatoio che andrebbe a gestire. Un modo per arrivare preparato e accelerare i tempi d’inserimento.

Un segnale forte di Conte in vista del suo arrivo a Napoli. Il tecnico salentino sembrerebbe già al lavoro per conoscere i dettagli della rosa che potrebbe presto allenare.