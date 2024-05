Conte al Napoli, la fumata bianca è vicina: Deciso anche il mercato. Ecco chi arriverà

Antonio Conte è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’annuncio potrebbe arrivare già domani durante un convegno di De Laurentiis.

NAPOLI. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis avrebbe rotto gli indugi e puntato in modo deciso su Antonio Conte per la panchina del Napoli. La trattativa sarebbe ormai all’ultimo miglio, con le distanze tra domanda e offerta che si sarebbero ridotte nelle ultime ore.

Ingaggio faraonico e contratto fino al 2027

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di affondare il colpo per assicurarsi il mister salentino. Sul piatto un’offerta molto allettante: contratto fino al 2027 a 7 milioni di euro a stagione, più 2 milioni di bonus al raggiungimento della qualificazione in Champions.

Numeri che avrebbero convinto lo stesso Conte, ammaliato tra l’altro dal blasone e dalle prospettive della piazza partenopea. L’ex ct azzurro avrebbe però chiesto determinate garanzie tecniche sul mercato in entrata e in uscita.

Cessioni eccellenti e giovani di valore: le richieste di Conte

Da qui la volontà di De Laurentiis di venire incontro alle richieste dell’esperto stratega. Conte sarebbe infatti pronto ad accettare alcune cessioni eccellenti, con l’obiettivo di ringiovanire e rinnovare in parte la rosa.

Il tecnico gradirebbe infatti un mix tra giovani di valore e alcuni elementi di esperienza per un progetto tecnico ambizioso. Niente squadra troppo anziana o troppo “verde” insomma, ma un giusto equilibrio tra mezzi e ambizioni.

L’attesa per l’annuncio: De Laurentiis potrebbe anticipare i tempi

Le sensazioni sono dunque molto positive per l’arrivo dell’ex Juve e Inter sulla panchina del Napoli. Tanto che De Laurentiis potrebbe addirittura anticipare i tempi dell’annuncio ufficiale, con un’indiscrezione già nelle prossime ore.

Il presidente azzurro sarà infatti presente lunedì al convegno “L’Italia è un paese razzista?” al centro commerciale Jambo. Una vetrina perfetta per comunicare ai tifosi la notizia tanto attesa del nuovo condottiero. Aprendo di fatto l’entusiasmante era Conte a Napoli.

Se l’annuncio dovesse effettivamente arrivare domani, Conte prenderebbe il posto di Francesco Calzona, che si occuperebbe a tempo pieno della nazionale slovacca.

Un cambio di guardia epocale per il Napoli, che si appresta ad abbracciare la mentalità vincente e il carisma di Antonio Conte. Un progetto ambizioso che punterà su giovani di valore e calciatori esperti per ricostruire una squadra competitiva e tornare a lottare per i massimi traguardi.