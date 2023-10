Come si adatterebbe il Napoli a Conte, occhio a Kvara e alla difesa a 4

Antonio Conte potrebbe essere il futuro allenatore del Napoli. La formazione della squadra azzurra sotto la sua guida.

CALCIO NAPOLI. Antonio Conte è il nome che sta facendo più rumore nelle ultime ore come possibile futuro allenatore del Napoli. Questa mossa avrebbe un impatto significativo sulla tattica e la formazione della squadra, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà nel rapporto con l’attuale allenatore, Rudi Garcia.

Il 3-5-2 o 3-4-2-1

Antonio Conte è noto per il suo amore per il modulo 3-5-2, che gli ha portato successo durante il suo periodo all’Inter. Al Napoli, questo schema potrebbe essere implementato, sebbene con alcune difficoltà. Di Lorenzo e Olivera potrebbero essere i candidati per i ruoli di esterni a tutta fascia, mentre Anguissa e Zielinski potrebbero agire come mezzali ai lati del play Lobotka. In difesa, davanti a Meret, potremmo vedere Natan, Rrahmani e uno tra Ostigard e Juan Jesus.

Kvaratskhelia

Nel 3-5-2, la posizione di Kvaratskhelia sarebbe più avanzata, agendo come una seconda punta accanto a Osimhen. Questo ruolo potrebbe aumentare la sua pericolosità in campo, già alta nel 4-3-3 attuale.

Opzione 3-4-3

Un’altra possibilità sarebbe il 3-4-3, ma questo richiederebbe a Conte di rinunciare a uno dei tre centrocampisti attualmente titolari. In questo caso, uno tra Zielinski, Anguissa e Lobotka dovrebbe partire dalla panchina.

Difesa a 4

Non va dimenticato che Conte ha anche utilizzato una difesa a quattro in passato, soprattutto durante i suoi periodi al Bari e alla Juventus. Tuttavia, è più probabile che opti per un modulo che ha già dimostrato di essere efficace nella sua carriera.

In conclusione, l’arrivo di Antonio Conte potrebbe portare significative modifiche tattiche al Napoli. Sebbene ci siano diverse opzioni disponibili, il 3-5-2 sembra essere il più in linea con le caratteristiche della rosa azzurra. Solo il tempo dirà se questa potenziale mossa si concretizzerà e come influenzerà la squadra.