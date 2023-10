Infortunio Anguissa, ansia Napoli: problema muscolare, ecco quante partite salterà

Il centrocampista del Napoli, André-Frank Zambo Anguissa, si infortuna durante la partita contro la Fiorentina. Le ultime sulle sue condizioni.

CALCIO NAPOLI. Durante il match Napoli-Fiorentina, un momento di tensione ha colpito i tifosi azzurri: André-Frank Zambo Anguissa è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo a causa di un infortunio.

Il Contesto dell’Infortunio di Anguissa

Il centrocampista camerunese ha manifestato problemi muscolari intorno alla mezz’ora di gioco, toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Nonostante l’intervento immediato dello staff medico, Anguissa ha chiesto il cambio, e Rudi Garcia ha deciso di sostituirlo con Raspadori.

La Natura dell’Infortunio

Le prime analisi suggeriscono un problema al flessore della coscia destra. Questo tipo di infortunio muscolare potrebbe richiedere diverse settimane di recupero, ma sarà fondamentale attendere gli esiti degli esami strumentali per avere una diagnosi precisa.

Le Prospettive di Recupero di Anguissa

L’infortunio di Anguissa arriva proprio alla vigilia della sosta per gli impegni delle nazionali. Questo potrebbe dare al giocatore un po’ di tempo in più per recuperare, ma c’è il rischio che possa saltare gli impegni con la sua nazionale. Inoltre, bisognerà valutare la sua disponibilità per la prossima partita del Napoli dopo la pausa.

La sosta potrebbe rivelarsi un’opportunità preziosa per Anguissa per recuperare e tornare in campo al meglio delle sue capacità. Tuttavia, la sua assenza potrebbe pesare sul Napoli, che dovrà fare a meno di uno dei suoi centrocampisti chiave in un momento cruciale della stagione.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla condizione di Anguissa, i tifosi azzurri sperano in un recupero rapido e in un ritorno in campo del giocatore al più presto.