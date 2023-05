Collovati: “Nuovo allenatore del Napoli, ho una notizia clamorosa”

Fulvio Collovati, l’ex campione del mondo, ha sussurrato un nome clamoroso per il ruolo di nuovo allenatore del Napoli: Antonio Conte.



NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Un’indiscrezione clamorosa arriva da Fulvio Collovati, l’ex campione del mondo. Durante l’ultima puntata di Giochiamo d’Anticipo, programma in onda su Televomero, Collovati ha discusso il futuro dell’allenatore del Napoli, menzionando un nome che ha fatto sobbalzare i tifosi: Antonio Conte.

“Nuovo allenatore? Qualche voce autorevole da Milano ha sussurrato un nome clamoroso: quello di Antonio Conte“, ha rivelato Collovati. “Aurelio De Laurentiis ci sta pensando”. Questa rivelazione giunge in un momento di tensione tra il presidente del Napoli, De Laurentiis, e l’attuale allenatore, Luciano Spalletti, a seguito di dissapori sulla gestione della squadra.

La questione dell’allenatore, secondo Collovati, ha oscurato la gioia della vittoria dello scudetto del Napoli. “Non so sinceramente a chi dare la colpa di questa situazione, che rovina la gioia del momento“, ha commentato.

L’ex campione del mondo si è schierato dalla parte dell’allenatore, criticando De Laurentiis per non aver trovato un modo per trattenere Spalletti. “L’invio della PEC è una mancanza di rispetto verso il lavoro di qualcuno che ha vinto il campionato con un largo vantaggio“, ha detto.

Collovati ha anche esortato il Napoli a valorizzare l’aspetto umano nel calcio, oltre a quello imprenditoriale. “Se si prosegue su questa strada il Napoli non potrà mai aprire cicli vincenti“, ha avvertito.

L’eventualità di Antonio Conte come possibile nuovo allenatore del Napoli potrebbe segnare un punto di svolta per il club. Conte è un allenatore affermato con un record di successi in diverse leghe, e potrebbe apportare un approccio fresco e dinamico alla squadra. Resta da vedere come si svilupperà questa situazione e come influenzerà il futuro del Napoli.