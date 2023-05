Clemente: “Mi auguro che il Napoli perda ad Udine e la Lazio vinca col Sassuolo”

Guido Clemente di San Luca si augura che il Napoli perda ad Udine e la Lazio vinca col Sassuolo per festeggiare con la Fiorentina

Guido Clemente di San Luca, professore di Diritto e grande tifoso del Napoli, ha espresso il suo parere sulla contemporaneità ai microfoni di Radio Marte: “La contemporaneità è un qualcosa che fa parte dello sport. Questo mercimonio dettato dai diritti Tv è insopportabile. Abbiamo perso il gusto della contemporaneità a causa delle televisioni. Sarebbe stato bellissimo giocare Napoli-Salernitana in contemporanea ad Inter-Lazio. Ormai si pensa solo a fare soldi. Io rifletterei su questo, non su altro. E calerei un velo pietoso su quei giornalacci che scrivono che i napoletani festeggiano lo Scudetto con i soldi del reddito di cittadinanza”.

Clemente spera che il Napoli festeggi lo Scudetto con la Fiorentina

Il professore ha poi proseguito: “Io non sono anti-salernitano, come non sono anti-juventino a prescindere. Non mi dispiacerebbe che la Lazio vincesse col Sassuolo ed il Napoli perdesse giovedì. Sempreché il Napoli giochi davvero giovedì, visto che sento parlare di un possibile cambio di data o orario per questioni di ordine pubblico. Al Napoli conviene perdere ad Udine: i tifosi non si godrebbero la vittoria dello Scudetto dal divano, lontano dal Maradona”.