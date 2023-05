Trevisani: “Napoli-Salernitana: spostamento senza senso”. La replica di De Maggio

Siparietto tra Riccardo Trevisani e Valter De Maggio a Pressing sullo spostamento di Napoli-Salernitana

Napoli-Salernitana è stato uno degli argomenti di punta di Pressing. Nella trasmissione in onda in seconda serata su Italia 1, ha preso la parola Riccardo Trevisani: “Non riesco ancora a capire lo spostamento del match visto che la festa durerà lo stesso a Napoli per settimane. Perché spostare una partita ipotizzando dei risultati che non si sono verificati. Hanno cambiato due giornate di campionato e si sono complicati la vita in una cosa che non hanno chiesto né il Napoli né la Salernitana né la Lega. Una decisione senza senso”.

Trevisani non capisce la motivazione dello spostamento di Napoli-Salernitana

Immediata la replica di Valter De Maggio: “Vorrei rispondere che è partita un’informativa dal prefetto e dal questore perché ci sarebbe stato da gestire l’ordine pubblico per 48 ore con oltre 2000 agenti in più a controllare i varchi. La città sarebbe stata chiusa per due giorni. Sabato a Napoli c’era anche il Comicon, poi la partita del Napoli basket e tutti i turisti che affollano la città. I tifosi del Napoli avrebbe festeggiato già il sabato in caso di vittoria contro la Salernitana”.

Trevisani ha rincarato la dose: “Ma perché festeggiare un giorno prima? Se Inter-Lazio si giocava domenica?”.

De Maggio ha posto fine alla discussione: “Non era possibile gestire l’ordine per 48 ore. Davanti alla Lega c’è l’incolumità delle persone”.