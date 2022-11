Troppi falli a Neymar, il Brasile chiede tutela. Maradona primo, secondo e terzo nella speciale classifica

Mentre il Brasile chiede tutela per Neymar per i troppi calci subiti, vi riportiamo la classifica dei giocatori che hanno subito più falli al Mondiale, Maradona primo.

Oggi il Brasile dovrà affrontare la Svizzera senza Neymar jr, ovvero il giocatore più forte e rappresentativo della nazionale verdeoro in questo momento. Il commissario tecnico Tite ha alzato la voce in questi giorni ed ha chiesto maggiore tutela per il suo giocatore più talentuoso. “Contro la Serbia su Neymar c’è stata una girandola di falli (“rodizio” la parola usata in portoghese, ndr). Se vogliamo lo spettacolo, dobbiamo tutelare i grandi giocatori. Questi caroselli di falli devono essere proibiti. Parliamone con tutte le persone coinvolte nel calcio“.

Mondiale: la classifica dei giocatori che hanno subito più falli

Il Brasile alza la voce per tutelare Neymar eppure c’è chi nel calcio di falli ne ha subiti tantissimi, in un’epoca in cui gli attaccanti erano molto meno tutelati. È il caso di Diego Armando Maradona, costretto a subire una quantità di falli enorme durante le partite di Serie A e durante i Mondiali. Per rendersene conto basta guardare qualsiasi partita di Maradona e si capisce quale trattamento veniva riservato al giocatore argentino.

Maradona era costretto spesso a giocare imbottito di antidolorifici per poter scendere in campo e dare il suo contributo, dato che spesso le sue caviglia erano gonfie. Non è un caso che Maradona nella classifica dei falli subiti al Mondiale risulta essere primo secondo e terzo. Il record di Maradona fu stabilito al Mondiale del 1986 con 53 falli subiti, 10 solo nella sfida Inghilterra-Argentina. Maradona ne ha subito 50 al Mondiale del ’90 e 36 al Mondiale del 1982, al quarto posto c’è Ortega con 33 falli subiti al Mondiale del 1988.

Eppure nonostante Maradona abbia subito falli anche molto violenti, non c’è mai stata una simulazione o qualcosa del genere, a dimostrazione della sua immensa classe.