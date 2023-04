Chiariello: “Napoli città di pazzi. Pessima figura sugli spalti”

Umbero Chiariello ha commentato la sconfitta per 4-0 del Napoli contro il Milan e quanto avventuro sugli spalti del Maradona.

La sconfitta del Napoli contro il Milan per 0-4 ha scatenato molte domande e riflessioni tra gli appassionati di calcio. In particolare, Umberto Chiariello, noto commentatore sportivo, ha espresso la sua opinione nel corso di Campania Sport, programma televisivo in onda su Canale 21. “Questa sconfitta non solo toglie alcune certezze, ma mi porta a pormi delle domande“, ha dichiarato. “Quanto può incidere psicologicamente sugli azzurri? Il Napoli ha frenato oppure ha franato? Victor Osimhen è così determinante? Eppure il Napoli aveva vinto diverse partite senza il nigeriano. Questa sconfitta può essere salutare per riportare tutti con i piedi ben piantati per terra?”.

Ma la partita non è l’unico argomento di discussione. Chiariello ha sottolineato la necessità di una riflessione sulla città di Napoli stessa, e sulla mentalità dei suoi tifosi. “Non ho memoria di un luogo in cui non si vince mai”, ha affermato. “Napoli è una città di pazzi, divisa, divisiva. Dopo 33 anni stiamo per vincere uno scudetto e sento allo stadio: ‘De Laurentiis figlio di pu…na’. Ma voi non state bene. Il presidente, unico in Italia a fare calcio sostenibile, viene trattato così. Se lui è figlio di pu..na che siete?”. Chiariello ha espresso anche la sua disapprovazione per la violenza che a volte caratterizza gli ultras del Napoli, sottolineando che “così si fa del male alla squadra. Avete fatto una figura di m***a colossale picchiandovi in curva facendo scappare la gente normale“.

Insomma, la sconfitta del Napoli contro il Milan ha scatenato riflessioni e polemiche non solo sul piano sportivo, ma anche su quello culturale e sociale della città partenopea e dei suoi tifosi. La speranza è che questi episodi possano essere superati per tornare a concentrarsi esclusivamente sul calcio e sulle imprese della squadra.