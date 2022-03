Chiariello: “Il Napoli ha perso meritatamente, ma c’è una cosa che ci offende tutti”

Umberto Chiariello ai microfoni di canale 21 commenta la sconfitta del Napoli contro il Milan al Maradona.

Umberto Chiariello nel corso della trasmissione Campania Sport, su Canale 21 ha commentato la sconfitta del Napoli al Maradona contro il Milan:

“Il Napoli ha perso una grande occasione, ma il guaio è un altro: la cosa brutta è che la sconfitta è stata meritata. Insigne non ha toccato palla, Fabian Ruiz inguardabile, Zielinski inesistente”.

Chiariello nel corso del suo intervento ha poi aggiunto“La vetta resta a soli tre punti, a quattro se l’Inter batte il Bologna. Ma c’è una cosa che ci offende: il Napoli non ha giocato. Salvo Osimhen che si è dannato l’anima, che ha combattuto contro tutti. Ma gli altri che hanno fatto? Gli azzurri non hanno vinto un contrasto. E menomale che Ospina ha tenuto a galla la sua squadra. Figuratevi: il Napoli perde e il migliore è stato il portiere. Il Napoli arriva a questi momenti, poi si pianta. Il Napoli è stato molto deludente, fiacco ed è questo che fa più male della sconfitta. Avrei voluto 11 leoni, ma non si sono visti”, ha concluso Umberto Chiariello.