Chiariello: “De Laurentiis vincitore nel caso Osimhen. Chi critica non capisce o fa finta”

Umberto Chiariello applaude il passaggio di Osimhen al Galatasaray e critica chi parla di sconfitta di De Laurentiis.

Umberto Chiariello difende la gestione del caso Osimhen da parte del Napoli e del presidente De Laurentiis.

Il giornalista attacca i critici: “Ci sono i falsi narratori, i cattivi narratori e quelli che proprio non capiscono. Ed anche quelli che fanno finta di non capire. Leggo e sento di sconfitta di De Laurentiis nella vicenda turca di Osimhen. È veramente SURREALE”.

Chiariello analizza i benefici dell’operazione col Galatasaray: “Il Napoli risparmia 18 milioni di costo gestionale; Mantiene il controllo del giocatore con un’opzione; lo manda a giocare in prestito ed in Turchia; lo fa rimettere in gioco, lo riporta in campo, evitando quindi di depauperarne il valore”.

Il giornalista sottolinea la forza di De Laurentiis: “Quando De Laurentiis ha capito che la situazione si stava incancrenendo, ha avuto la forza e il coraggio di investire ca. 150 milioni al netto del nigeriano”.

Chiariello conclude: “Questi sono dati oggettivi che dimostrano che De Laurentiis ha saputo ancora una volta ribaltare la situazione uscendone alla grande”.