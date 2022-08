Chiariello: “Così il Napoli è più debole ma…”

Umberto Chiariello fa il punto sul Napoli alla luce delle trattative di calciomercato al 10 agosto 2022. Il giornalista analizza le entrate e le uscite degli azzurri, mettendo all’interno dell’analisi anche quei calciatori come Gaetano e Zerbin che fanno ufficialmente parte della rosa e di cui non si conosce ancora il destino.

Chiariello in un post su twitter scrive mette un segno di downgrade per Sirigu al posto di Ospina, Kim al posto di Koulibaly, Gaetano per Ruiz, Kvaratskhelia per Insigne, Zerbin per Ounas e anche per Raspadori al posto di Mertens. Ovviamente ci sono nomi che nemmeno fanno parte ancora della rosa azzurra, come quello di Raspadori, vicinissimo al Napoli, ma c’è ancora da trovare l’intesa con il Sassuolo. Anche Ruiz non è ancora stato ceduto ufficialmente, anche se il Psg sta trattando.

Secondo l’analisi di Chiariello “teoricamente siamo più deboli dell’anno scorso. Ma io non ci credo, parola al campo“.