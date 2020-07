Chiariello: “Napoli serve l’impresa col Barcellona, Atalanta favorita”

Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo ha parlato della Champions League che vedono il Napoli ancora impegnato agli Ottavi di finale col Barcellona.

Per riuscire a battere il Barcellona servirà una vera e propria impresa, mentre l’Atalanta con il Psg potrebbe avere vita facile, dato che i francesi sono fermi da mesi visto il blocco anticipato del campionato. Questo il pensiero di Umberto Chiariello ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Nonostante ci sia la partita scudetto Juventus-Atalanta e nonostante Napoli-Milan, l’attenzione si sposta sulla Champions. Ufficialmente le partita degli ottavi di finale si giocheranno nei rispettivi campi delle squadre d’appartenenza: il Napoli giocherà al Barcellona e la Juventus a Torino. L’Atalanta ha un’autostrada davanti, il PSG è fermo da tempo immemore con polemiche interne, quindi è un’incognita contro un rullo compressore. Dopo potrebbe incontrare una squadra come il Lipsia o l’Atletico, ostacolo altissimo ma non impossibile. L’Atalanta in semifinale sarebbe una cosa pazzesca, a Napoli la sogniamo da tempo. Dobbiamo giocare in casa del Barcellona e ci vorrebbe un’impresa pazzesca, ma lasciamo aperto il cuore alla speranza.