Cerchione: “Gasperini vuole Napoli, ecco cosa ha detto a De Laurentiis”

Nuovo allenatore Napoli le ultime notizie – Gian Piero Gasperini ha dato la sua disponibilità ad Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti.

La voci di Gian Piero Gasperini nuovo allenatore del Napoli diventa sempre più insistente. Anche perché l’allenatore è pronto a lasciare l’Atalanta, squadra che ha portato in Champions League, nonostante non avesse grandissime risorse finanziarie.

L’arrivo di Gasperini in azzurro spaventa i tifosi, che pensano anche ad un consecutivo smantellamento della rosa partenopea, visto che il modo di giocare del Gasp è molto diverso da quello di Spalletti.

Napoli: Gasperini vuole la panchina azzurra

Intanto arrivano le ultime novità su Gasperini, con il giornalista Luca Cerchione che fa sapere: “Gasperini ha dato piena disponibilità al Napoli, ma mette fretta al presidente in virtù della corte che sta ricevendo dal Genoa, che lo rivorrebbe a cifre da capogiro per un clamoroso ritorno. Sondaggio anche della Fiorentina per il tecnico dell’Atalanta, che non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio a sorpresa di Italiano. Intanto Adl sembra averci ripensato dopo gli innumerevoli feedback negativi arrivati nelle ultime ventiquattro ore dai social“.

Non va dimenticato che Gasperini in passato ha usato toni poco piacevoli contro i napoletani e si è dimostrato sempre molto propenso allo scontro con la tifoseria azzurra.