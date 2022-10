CDM – “Allarme Anguissa si teme uno stiramento”

L’infortunio di Frank Anguissa preoccupa il Napoli e Spalletti, secondo Corriere del Mezzogiorno si sospetta uno stiramento.

Il giocatore è uscito dalla sfida Napoli-Ajax toccandosi la coscia, poi durante la notte lo stesso Anguissa ha dato un primo aggiornamento sul suo stato di salute. C’è ansia tra i tifosi azzurri per capire le condizioni del calciatore, che è una colonna portante del centrocampo partenopeo. Insieme con Lobotka sembra imprescindibile, anche se Ndombele sta dando chiari segnali di ripresa e quando è entrato in campo con l’Ajax ha disputato una buona partita. Il francese si è guadagnato anche il rigore poi trasformato da Kvaratskhelia.

Infortunio Anguissa: possibile stiramento, le ultime novità

Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno sulle condizioni fisiche di Anguissa dopo Napoli-Ajax: “Si teme uno stiramento ai flessori o comunque un problema muscolare che lo

costringa a saltare varie partite, domani farà gli esami strumentali.

Spalletti ne ha parlato, legando il suo infortunio anche al primo gol dell’Ajax: «È da valutare bene, ha sentito tirare, è la sintesi di ciò che abbiamo detto sulla Champions League, non siamo riusciti a buttare la palla fuori con lui infortunato. Hanno trovato il vantaggio a metà in campo e sono entrati in porta. La Champions è questa qui, sono i dettagli a fare la differenza. Se concedi una pressione e dai la possibilità ad uno libero di arrivare in vantaggio, loro lo fanno valere fino al limite dell’area»“.

L’infortunio di Anguissa con possibile stiramento ai flessori sarà valutato nelle prossime ore. Gli esami strumentali saranno fondamentali per capire le condizioni fisiche del centrocampista. Ovviamente sembra difficile che possa giocare con il Bologna, partita che si disputa domenica alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti dovrà cominciare a trovare un sostituto sapendo di avere in panchina anche Diego Demme.