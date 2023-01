Cassano parla di incompetenti e si scaglia contro Fabio Caressa

Antonio Cassano alla Bobo Tv parla di Fabio Caressa, giornalista di Sky reo di aver paragonato Skriniar a Baschirotto.

L’ex giocatore alla Bobo Tv non si contiene e dà vita ad un altro dei suoi show. Cassano dice chiaramente che in Italia ci sono “troppi incompetenti” poi fa nome e cognome ma “non offendo. Quando il Signor Fabio Caressa dice che “tanto Skriniar va via ed è meglio Baschirotto’, con tutto il rispetto di Baschirotto, ma di cosa sta parlando? Di certo non di calcio. Queste sono persone incompetenti“.

Ma l’affondo di Cassano contro Caressa non termina e l’ex giocatore aggiunge: “Ma perché Caressa è lì? Mi sia data una motivazione. Tempo addietro ha detto che di “Messi ce ne sono tantissime” ha anche criticato Di Maria. Ora sento che Baschirotto è più forte di Skriniar. Io spero che il giocatore del Lecce abbia una carriera da Real Madrid, ma sentire queste cose non si può“.

Ma la crociata di Cassano contro Caressa va avanti e dice testuali parole: “Di persone che vogliono avere un click in più, che li nominano un attimino. Adesso gli dico: Fabio Caressa, non capisci una minc*ia. Di cosa parli? Di cosa stiamo parlando? Di nulla“.