L’agente di Josè Callejon ritiene che a Napoli ha vissuto un ciclo spettacolare mentre svela che ha 13 anni il campione del futuro

Manuel Garcia Quilon, potente manager spagnolo che detiene la procura fra gli altri di Callejon e Pepe Reina, ha parlato dell’esterno destro iberico ai microfoni di SerieAnews: “José Callejon ha vissuto un ciclo spettacolare a Napoli, con numeri indiscutibili dal punto di vista dei gol, degli assist e delle presenze, e una media di 50 partite a stagione. Nella Fiorentina non ha avuto continuità in campo e aveva voglia di riscattarsi di nuovo. Ha accettato la sfida del Granada con entusiasmo nonostante la retrocessione: è la sua terra. Sta giocando con la solita intelligenza tattica, aiutando la squadra e recuperando ritmo fisico. Chiunque veda una sua partita lo può confermare”.

L’agente di Callejon ricorda con entusiasmo la grande esperienza dell’iberico a Napoli

Negli ultimi decenni Garcia Quilon ha scoperto tantissimi talenti, così fa il nome del campione del futuro?: “Anche io ho sbagliato tanto, in realtà. Non si può indovinare sempre, ma l’idea che ho è cercare di sbagliare il meno possibile. Quale squadra vince ai rigori? Quella che sbaglia meno, il successo è tutto lì… Detto questo, la Spagna è sempre piena di talenti, e tanti profili giovani sono già in vetrina. Per il futuro, nomino un ragazzo di 13 anni che ha caratteristiche magnifiche, Bryan Bugarín del Real Madrid. Sono certo, però, che tanti altri presto raggiungeranno un grandissimo livello”.