Callejon: “Che orgoglio essere tra i migliori del Napoli” – VIDEO

Josè Maria Callejon resta legato al Napoli, il giocatore spagnolo ha registrato un messaggio perché presente con una foto presso la stazione della Cumana. Callejon ha ringraziato l’Eva che lo ha inserito all’interno della galleria dei campioni azzurri. Un omaggio ad un giocatore che ha militato al Napoli dal 2013 al 2020, mettendo a referto 349 presente e 82 reti con la maglia azzurra.

Callejon con il Napoli ha vinto anche una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Sicuramente un giocatore importante per la recente storia azzurra, anche per il suo attaccamento alla squadra partenopea. Callejon lo ha dimostrato anche in Napoli-Fiorentina, in cui la squadra viola ha battuto gli azzurri allo stadio Maradona.