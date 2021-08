Calciomercato: Ounas superstar, tutti lo vogliono. Giuntoli al bivio

Adam Ounas protagonista del calciomercato del Napoli. Il giocatore si sta mettendo in evidenza con nella formazione di Spalletti. Sta giocando sia da esterno che da trequartista e questo non fa altro che aumentare il suo valore. Contro il Bayern Monaco il giocatore ha fornito anche due assist al bacio per la doppietta di Osimhen. Insomma Ounas dopo la buona parentesi di Crotone sta confermando le sue qualità. A livello tecnico il giocatore è indiscutibile, ma la contiuità gli è sempre mancata.

Napoli: Ounas sarà ceduto?

Le buone prove durante il ritiro mettono il Napoli e Giuntoli davanti ad una scelta, vendere Ounas o lasciarlo in rosa? Secondo quanto riferisce Il Mattino il giocatore è molto richiesto sul calciomercato. Tante squadre di Serie A lo stanno cercando, a cominciare dal Torino di Cairo. Il Napoli con la cessione di Ounas potrebbe mettere in cassa liquidità importante per il bilancio, magari anche per rilanciare il calciomercato in entrata. Si andrebbe però a rinunciare ad un giocatore che ha un ottimo potenziale, magari rischiando di trovarsi di nuovo dinanzi ad una situazione come quella di Zapata.

Il giocatore durante la partita con il Bayern Monaco si è anche infortunato, costretto ad uscire dal campo. Da questo punto di vista la SSCN non è preoccupata, poiché per Ounas si tratta solo di una contusione.