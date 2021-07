Due medaglie per l’Italia alle olimpiadi di Tokio 2020. Luigi Samele nella sciabola vince la medaglia d’argento , medaglia d’oro per Vito dell’Aquila nel taekwondo.

ARGENTO PER LUIGI SAMELE

Luigi Samele si mette al collo la prima medaglia italiana a Tokyo 2020. Lo sciabolatore foggiano non riesce nell’impresa di battere in finale il campione di Londra 2012 e Rio 2016, l’ungherese Aaron Szilagyi, cedendo 15-7 in un match a senso unico, ma centra il primo argento in carriera alle Olimpiadi, 9 anni dopo il bronzo a squadre con Aldo Montano. Dopo una rimonta commovente in semifinale, il 33enne pugliese si arrende alla storia: solo Valentina Vezzali aveva vinto tre ori olimpici consecutivi nella propria disciplina in singolo. Szilagyi è il primo uomo a riuscirci. In passato, solamente l’azzurro Nedo Nadi e il cubano Ramon Fonst erano stati in grado di archiviare tre successi olimpici individuali, ma con due armi differenti (fioretto e sciabola) e nel corso di due edizioni.

ORO PER VITO DELL’AQUILA

Vito Dell’Aquila, numero due del mondo, non tradisce le attese: sin dal primo turno il pugliese mette grinta, intelligenza e determinazione riuscendo a superare turno dopo turno senza particolari patemi d’animo. Vittorie nette e roboanti che lo portano dritto in finale dove affronta il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. Una finale equilibrata, piena di tatticismo, ma si decide negli ultimissimi secondi: due colpi vincenti di Vito Dell’Aquila regalano un oro fantastico. A soli venti anni.

HIGHLIGHTS E VIDEO: LE MEDAGLIE DELL’ITALIA A TOKIO 2020

Un oro, un argento, due medaglie e un secondo posto del medagliere. La prima giornata ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 porta con sé, in dote, due medaglie importanti per la pattuglia italiana: la medaglia d’argento conquistata da Luigi Samele nella sciabola maschile e la medaglia d’oro vinta da Vito Dell’Aquila nel taekwondo categoria -58kg. Un inizio davvero con i fiocchi per la spedizione italiana ai Giochi giapponesi.

Il video e gli highlights del fantastico percorso di Vito Dell’Aquila nel torneo di taekwondo categoria 58 kg dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, culminato con un’eccezionale medaglia d’oro, la prima conquistata dall’Italia in questa edizione. L’azzurro, dopo aver eliminato Omar Salim, Ramnarong Sawekwiharee e Lucas Lautaro Guzman, ha affrontato in finale il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. Ecco gli highlights completi di tutti gli incontri dell’atleta italiano.

Il video e gli highlights e i migliori momenti dell’incontro finale della sciabola maschile di Tokyo 2020 tra Luigi Samele e Aron Szilagyi, dove l’ungherese ha nettamente vinto la medaglia d’oro con il punteggio di 15-7. Splendida medaglia d’argento conquistata dall’azzurro, che si arrende solo all’ultimo contro il tre volte campione olimpico.

