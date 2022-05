Napoli i rinforzi arrivano da Bologna: quattro giocatori nel mirino

Calciomercato Napoli, con Giuntoli e De Laurentiis che devono attrezzare la rosa per Spalletti. Il presidente del Napoli ha messo tutti in vendita, quindi è possibile che a fine stagione ci sarà una rivoluzione. Nelle ultime ore anche Politano è finito sul mercato, ma De Laurentiis è pronto a sacrificare più di un big come Koulibaly, Osimhen e Fabian Ruiz. In questo modo ne gioverebbe il bilancio della SSCN, con grandi plusvalenze, ma anche decurtando in maniera massiccia il monte ingaggi. Da questo punto di vista anche l’addio di Mertens, che piace alla Lazio, ha la sua rilevanza.

Napoli: asse col Bologna

Secondo quanto riferisce Repubblica, le manovre del Napoli sul calciomercato guardano soprattutto in casa Bologna.