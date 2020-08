Kluivert, Fazio, Cristante: forse la Roma crede che il Napoli sia un club satellite della “maggica”?

Calciomercato Napoli e Roma: i capitolini vogliono piazzare i loro esuberi all’ombra del Vesuvio. Difficile che gli affari vadano in porto a queste condizioni

CALCIOMERCATO NAPOLI E ROMA – E’ caldissimo l’asse di calciomercato tra Napoli e Roma. Secondo i maggiori esperti, in questa sessione azzurri e capitolini potrebbero chiudere diversi affari. Ci sono dei maxi-scambi in ballo e chissà che,almeno qualcuno di essi, non si verifichi. Veretout piace tantissimo al Napoli e può essere il tassello che completa il puzzle (la Roma, c0m’è noto, vuole Milik) Anche l’agente del giocatore ha confermato il forte interessamento dei partenopei, ma – dice – “potrebbe anche restare alla Roma”. Dichiarazioni sibilline. Molti sono i profili coinvolti nelle trattative dai due club: Dzeko, Milik, Florenzi, Under, Cristante, Kluivert, Fazio. Inutile dire, alla luce di questi nomi, che la Roma vorrebbe piazzare al San Paolo i suoi esuberi.

Forse credono che il Napoli sia un club satellite della Magica? Difficile che il Napoli, per un giocatore come Milik, possa accettare profili che non hanno mai convinto fino in fondo. Cristante è l’emblema “dell’atalantino di fuoco” che – lontano dall’Atleti Azzurri d’Italia – smarrisce le sue doti pedatorie (provate a chiedere all’Inter per Gagliardini, battezzato dalle malelingue “il cieco di Venezia”). Nei gruppi di supporter romanisti che affrescano il web, Kluivert è diventato una base per i meme! Fazio è considerato una calamità, è un gigante lento e macchinoso. Il Napoli può chiudere con la Roma solamente se i giallorossi si decidono a inserire Veretout e Under nell’affare che porterebbe Milik nella capitale.