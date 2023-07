Calciomercato Napoli: De Laurentiis mette in chiaro le cose a Meluso – Ecco il retroscena

Il presidente Aurelio De Laurentiis trasmette un diktat decisivo al direttore sportivo Meluso: scopriamo il retroscena.

Calciomercato Napoli. Il calciomercato del Napoli ruota attorno al dopo Kim Min-jae, ceduto al Bayern Monaco. Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dettato la linea al ds Meluso e all’area tecnica: si punta a sostituire il sudcoreano con un altro colpo low cost dall’alto rendimento.

No a investimenti folli, meglio un altro affare

De Laurentiis non intende investire somme elevate in questa sessione di mercato. Il suo diktat è stato chiaro: valutare con calma il da farsi, per trovare un talento ancora poco conosciuto da valorizzare. L’idea è ripetere il grande colpo Kim Min-jae, preso a prezzo di saldo e rivelatosi fondamentale per lo scudetto.

Caccia al nuovo jolly in difesa

Il Napoli setaccia quindi il mercato per anticipare altri top player del futuro. L’identikit tracciato da De Laurentiis è quello di un difensore centrale fisico e abile in marcatura, proveniente dai campionati minori. Con un nuovo colpo low cost, il Napoli può coprire al meglio il buco lasciato da Kim in vista della rincorsa scudetto.