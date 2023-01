Calciomercato Napoli, sfuma Cheddira. La Salernitana tenta un super colpo

Ultime ore del calciomercato di riparazione, Walid Cheddira non vestirà la maglia del Napoli. La Salernitana tenta un colpo last minute.

Walid Cheddira, uno dei giocatori più talentuosi del Bari, dopo un ottimo mondiale con il Marocco, ha attirato l’attenzione del Napoli. Il Direttore Sportivo Giuntoli sta seguendo la sua crescita, il club azzurro ha una corsa preferenziale con l’altra società della famiglia De Laurentiis. La possibile cessione al Napoli secondo Rai Sport potrà essere discussa a giugno, una volta che il club avrà le idee chiare su Oshimen e Simeone. Tuttavia, Cheddira è onorato dell’interesse partenopeo ma non vuole fare la quarta punta e, di conseguenza, ha deciso di rimandare la questione a fine stagione.

Restando in Campania, la Salernitana secondo quanto riporta Alfredo Pedullà starebbe provando un colpo last minute: “Danilo Iervolino vuole un solo calciatore, lo ha in testa da sempre: Simone Verdi. Ne è letteralmente malato e lo dico con affetto, spero che il presidente non si offenda. Il patron sta cercando di chiudere un clamoroso colpo di calciomercato proprio negli ultimissimi minuti che mancano alla fine della campagna acquisti e cessioni“.

Alfredo Pedullà ha poi aggiunto: “Bisogna dire che la trattativa col Verona è nata poco prima del gong finale. La Salernitana sta facendo di tutto per arrivare a un epilogo felice dell’affare, ma non è detto che vada in porto. Le varie parti in causa ne stanno parlando, vedremo cosa accadrà nei concitati minuti che mancano al termine del mercato invernale“.