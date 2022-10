Dall’Inghilterra: il Manchester United vuole Lozano

Il Manchester United vuole Hirving Lozano, l’attaccante messicano piace al club di ten Hag alla ricerca di rinforzi sul calciomercato.

Il giocatore messicano è sempre in bilico tra buone prestazioni e qualche contestazione da parte dei tifosi. Il suo impegno è sempre massimo, ma anche recentemente ha dato sfogo a qualche malumore come quello mostrato a favore di telecamera con Marco Doemenichini. Il caso è rientrato subito, ma è chiaro che Lozano non disdegnerebbe una esperienza all’estero. Nemmeno il Napoli chiuderebbe le porte ad una sua cessione, anche se di certo De Laurentiis non andrebbe a regalare il cartellino di un giocatore che resta importante per la rosa di Luciano Spalletti.

Manchester United: Lozano per il mercato di gennaio

In Inghilterra fanno sapere che i Reds sono ancora alla ricerca di rinforzi, nonostante già in estate siano arrivati calciatori come Casemiro ed Antony. I lDaily Express scrive che Lozano è nel mirino del Manchester United. Il messicano ha un contratto con il Napoli che scade nel 2024 e fino ad ora le basi per un rinnovo non sono così solide. Il Napoli non può pensare di perderlo a parametro zero e quindi vaglierebbe la possibilità di cederlo, anche nel mercato di gennaio.

Anche perché Politano sta dando prova di poter essere ancora un ottimo elemento, ma per gennaio il club di De Laurentiis è sempre a caccia di Solbakken esterno del Bodo Glimt. C’è chi ha scritto che il Napoli lo ha praticamente bloccato, anche se poi c’è stata qualche smentita. In ogni caso il mercato di gennaio del club di De Laurentiis potrebbe essere movimentato, con cessioni e nuovi acquisti per la rosa di Luciano Spalletti.