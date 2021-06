Calciomercato: l’Atalanta piomba su Sepe, piace pure all’Inter

L’Atalanta cerca un portiere e pensa a Luigi Sepe in uscita dal Parma. Secondo Alfredo Pedullà il club nerazzurro ha virato prepotentemente sul giocatore. Ecco quanto viene scritto attraverso il sito del giornalista esperto di calciomercato:

Luigi Sepe era il primo della lista per la porta del Genoa, la virata improvvisa del club di Preziosi su Vicario del Cagliari rimescola le carte. Ma nelle ultime ore sul portiere in uscita da Parma si è mossa a sorpresa anche l’Atalanta che ha cercato il costosissimo Musso e che non ha trovato fin qui una soluzione in uscita per Gollini. Su Sepe c’è sempre l’Inter, senza dimenticare l’opzione Silvestri per i nerazzurri.

Sepe era finito anche sul taccuino del Napoli che sta pensando di cedere David Ospina. Oramai è chiaro che la società, in accordo con Luciano Spalletti, per la prossima stagione ha deciso di puntare su Meret come titolare. Nessuna alternanza come avvenuto in passato, quindi Ospina potrebbe andare via e portare qualche milione nelle casse azzurre. Sepe è uno dei portieri avvicinati al Napoli per fare da secondo nel caso il portiere colombiano dovesse andare via. Si era parlato anche di Salvatore Sirigu, ma al momento gli azzurri stanno lavorando su altri obiettivi.

Altre notizie di calciomercato: