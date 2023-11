Caiazza avvisa il Napoli: “Inzaghi ha vinto in Coppa Italia, vuole portare a casa punti”

Il giornalista de Il Roma, Salvatore Caiazza, si è soffermato sull’imminente derby tra Salernitana e Napoli.

Il Napoli sarà ospite della Salernitana domani alle ore 15 all’Arechi di Salerno, derby campano tra i più attesi valido per l’undicesima giornata di Serie A. A dire la sua sull’anticipo di giornata è anche il giornalista de Il Roma, Salvatore Caiazza, che in un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha detto:

“Il Napoli è una squadra che negli ultimi due anni ha vinto attaccando e senza difendersi. Quest’anno Garcia predilige meno il possesso palla e più la verticalizzazione e quando perde palla va in difficoltà. Il Napoli, contro le piccole, ha un rendimento diverso da quello contro le big o pseudo tali”.

Caiazza ha poi aggiunto: “In quattro partite con le big hai subito dieci goal ed hai fatto solo un punto. Mentre con le altre il Napoli ha avuto la meglio mostrando anche un buon gioco. Quella di sabato è una partita particolare, Inzaghi ha vinto in Coppa Italia e proverà a portare a casa almeno un punto”.