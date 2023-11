Tifosi salernitana: “Da Napoli decine e decine di messaggi in cui si augura la retrocessione ai granata”

Sabato pomeriggio è in programma il derby dell’undicesima giornata di campionato tra Salernitana e Napoli, in programma alle 15 all’Arechi.

La prossima partita tra Salernitana e Napoli, valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A, promette spettacolo sull’erba dell’Arechi. Tuttavia, mentre i tifosi napoletani manifestano il desiderio della retrocessione granata, l’entusiasmo dei supporter locali sembra essere offuscato dalle difficoltà della squadra e dalla superiorità del loro avversario. Nonostante ciò, l’incontro è atteso da circa 17mila spettatori, con un nutrito gruppo di sostenitori azzurri che darà vita a una vibrante atmosfera nella curva Nord.

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, la settimana del derby sta scorrendo in maniera insolitamente indifferente tra i tifosi salernitani. I motivi di questa freddezza emotiva sembrano radicarsi nei risultati negativi della squadra di casa e nella preoccupazione per una terza sconfitta consecutiva in casa, data la chiara superiorità dell’avversario.

“Se da Napoli arrivano quotidianamente decine e decine di messaggi in cui si augura la retrocessione alla Salernitana, su sponda granata si sta vivendo la settimana del derby quasi con indifferenza. Sarà per i risultati negativi della squadra, sarà perché si teme la terza sconfitta interna di fila in virtù della superiorità dell’avversario, ma il pubblico salernitano si avvicina a una delle partite più sentite in assoluto con un preoccupante distacco emotivo”.

“Appena 3500 biglietti venduti, 320 dei quali per il settore ospiti. Certo, la politica dei prezzi al rialzo ha penalizzato tantissime persone, così come l’assenza di quelle iniziative promesse e quasi mai realizzate. Tuttavia, in altri tempi, Salernitana-Napoli avrebbe garantito un trasporto emotivo diverso. Ad ogni modo dovrebbero essere circa 17mila gli spettatori totali. Gli stessi delle ultime gare di campionato, ma con un migliaio di supporters azzurri nella parte inferiore della curva Nord”.