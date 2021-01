Cagliari-Napoli: formazioni ufficiali, fuori Hysaj c’è Lozano

Cagliari-Napoli: formazioni ufficiali del match che si gioca alle 15 alla Sardegna Arena, Gattuso punta su Lozano in attacco.

Tutte confermate e o quasi le indicazioni della vigilia con il Napoli che in formazione ufficiale schiera Ospina in porta, Maksimovic in difesa al posto di Meret, Fabian Ruiz al posto di Demme in mediana e Lozano vince il ballottaggio con Politano in attacco. L’unico cambio rispetto a quanto annunciato alla vigilia è Mario Rui titolare a sinistra in difesa e non Hysaj.

Nel Cagliari non può giocare il nuovo acquisto Nainggolan, con Di Francesco che deve fare a meno anche di Rog e punta su tre calciatori dietro la punta Simeone.

Cagliari-Napoli: le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa; Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Siemone. All. Di Francesco

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Loernzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. All. Gattuso

Cagliari-Napoli: dove vederla in Tv e streaming

La sfida si gioca alle ore 15 alla Sardegna Arena. Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite). Sarà possibile guardare il match anche in streaming usando l’app Sky Go di Sky, ma anche attraverso la piattaforma Now Tv.