Bucchi: “Mi sono permesso di definirlo l’azzurro più forte del mondo”

L’ex calciatore del Napoli, Cristian Bucchi, si è soffermato sul possibile sostituto di Kim al Napoli e sul futuro incerto di Osimhen.

L’allenatore ed ex calciatore del Napoli, Cristian Bucchi, ha concesso un’intervista a Radio Crc in cui ha espresso le sue opinioni sul futuro della squadra partenopea, toccando i temi ‘delicati’ dell’addio di Kim e del futuro incerto di Victor Osimhen.

Durante l’intervista, Bucchi ha parlato dell’importanza di trovare un sostituto per il difensore del Napoli, definendolo il miglior difensore al mondo.

“Sostituto Kim? Il Napoli ci è passato lo scorso anno, anche se le situazioni possono essere diverse, soprattutto per le prestazioni in calando di Koulibaly nelle ultime annate, mentre Kim è nel suo massimo splendore. Questa stagione mi sono permesso di definire questo calciatore del Napoli, il difensore più forte del mondo. Sostituirlo sarà difficilissimo, ma va garantita fiducia a chi sarà chiamato a ricoprirne il ruolo, assicurando la giusta serenità al calciatore ed al Napoli, che saprà mettere i propri giocatori nelle giuste condizioni per esprimersi la meglio”.

Bucchi si è poi soffermato sulla fase difensiva di Spalletti che si basava molto sull’individualità. Kim era abilissimo nel difendersi nell’uno contro uno, soprattutto dal punto di vista atletico. Eccelleva nella difesa individuale, sia in campo aperto che nel gioco aereo. Con l’arrivo di Garcia, invece, si punterà maggiormente sul gioco di squadra. In questo modo, eventuali lacune potranno essere compensate dalle qualità del reparto difensivo.

“Nel modo di interpretare la fase difensiva di Spalletti c’era molta individualità. Kim era bravissimo a disimpegnarsi nell’uno contro uno, soprattutto atleticamente. Eccelleva nella difesa individuale, in campo aperto e nel gioco aereo. Garcia, invece, giocherà più di reparto. Per questa ragione si potrà sopperire ad eventuali lacune con le qualità di reparto”.

Riguardo alla possibile partenza di Osimhen, Bucchi crede che il calciatore rimarrà a Napoli, almeno per quest’anno. Secondo lui, l’unico top club in grado di spendere quelle cifre è il Bayern Monaco, che sembra orientato verso Harry Kane.

“Credo che Osimhen rimanga a Napoli, almeno quest’anno. L’unico top club che può spendere quei soldi è il Bayern, che mi pare orientato su Kane. Il Tottenham non credo sia nelle condizioni di spendere le cifre richieste da De Laurentiis, non costituendo nemmeno il salto che il nigeriano auspicherebbe. La prossima stagione Victor è chiamato ad imporsi come uno dei top mondiali, come già fatto quest’anno ma con qualche noia fisica di troppo. Sostituire Osimhen sarebbe, dunque, difficile. Il giocatore che, eventualmente, si avvicinerebbe maggiormente ad Osimhen è Kolo Muani”.