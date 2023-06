Il profilo adatto per il dopo Osimhen? La lista è lunga

Il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen e sui possibili nomi in entrata in casa Napoli.

Notizie mercato Napoli – Il primo passo da compiere per il Napoli è risolvere la questione riguardante il futuro di Victor Osimhen con un solo imperativo per il club azzurro: trattenere l’attaccante nigeriano. Il patron della società azzurra, Aurelio De Laurentiis, se ne sta occupando in prima persona ed è pronto a ‘compiere l’impresa’ per il suo gioiello mettendo sul tavolo un’offerta pari a ben 7.5 milioni di euro a stagione al fine di blindare il capocannoniere della stagione. Ma non sarà facile.

Stando a quanto riportato dal giornalista ed inviato della redazione di Sky Sport, Massimo Ugolini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’intenzione c’è, ma dipende molto da chi si farà avanti. Con un’offerta irrinunciabile si scenderebbe al tavolo della trattativa per Victor.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis – ha aggiunto il cronista – ha fissato una valutazione molto alta, per questo l’agente e il giocatore si aspettano un adeguamento congruo. Per il valore del cartellino e per quanto dimostrato quest’anno”.

Ugolini si è poi soffermato su chi potrebbe sostituire Osimhen qualora arrivasse un’offerta tale da far cedere De Laurentiis: “Chi potrebbe essere l’eventuale sostituto del centravanti africano? Ci sono vari nomi, per ora facciamo fatica a capire chi sia avanti rispetto agli altri”.

Chi ci sarà per il dopo Osimhen? Due nomi su tutti

Il Napoli corre ai ripari individuando già i possibili profili che potrebbero incastrarsi nel progetto azzurro per il dopo Osimhen. Due nomi su tutti stuzzicano la ‘fantasia’ del club azzurro: parliamo di Rasmus Hojlund e Rodri Sanchez.

Hojlund, 20enne danese, ha avuto una stagione d’esordio in Serie A con l’Atalanta che non è passata inosservata. Con 9 gol segnati in 32 partite, Hojlund ha attirato l’attenzione dei grandi club, tra cui Napoli e Juventus.

L’altro nome, Rodri Sanchez, 23 anni, del Betis Siviglia, è un profilo che stuzzica molto Rudi Garcia. Sanchez, che attualmente gioca con l’Under 21 all’Europeo, è una mezzala che gioca tra le linee, simile a Zielinski, e potrebbe essere un ulteriore rinforzo per il centrocampo del Napoli.