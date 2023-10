Brambati: “Conte soluzione ideale. Con lui il Napoli vincerebbe il quarto Scudetto”

L’ex giocatore Massimo Brambati, amico di Antonio Conte, si è soffermato sul possibile esonero di Garcia e l’arrivo del tecnico a Napoli.

Nel bel mezzo delle voci riguardanti un possibile esonero di Rudi Garcia, c’è un nome che circola sempre più forte nel mondo del calcio partenopeo: Antonio Conte. Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live, l’ex giocatore Massimo Brambati ha svelato un retroscena interessante, confermando un legame amichevole con il carismatico allenatore salentino.

“Conosco bene Antonio Conte, siamo amici e ci siamo scambiati messaggi in questi giorni,” ha dichiarato Brambati. “Rispetto troppo la sua persona e il suo lavoro per entrare nei dettagli di certi argomenti delicati, ma posso assicurarvi che se arrivasse a Napoli, il club recupererebbe in classifica e vincerebbe il quarto Scudetto.”

Brambati non si è fermato qui nel descrivere l’impatto positivo che Conte avrebbe sul Napoli. Ha sottolineato che l’arrivo di Conte non porterebbe solo una mentalità vincente ed esperienza, ma anche nuove direttive chiare per il mercato. “Con Antonio Conte, il Napoli non avrebbe solo un allenatore, ma anche un direttore sportivo. Non avresti più bisogno di una figura separata per gestire il mercato, perché Antonio ti fornisce linee guida precise da seguire. La sua presenza cambierebbe radicalmente le sorti del club.”

Secondo Brambati, questa sarebbe la soluzione ideale per cancellare l’amara delusione legata alle decisioni passate, indicando Garcia come un errore che può essere corretto solo dalla nomina di Conte. “De Laurentiis farebbe un’ottima scelta questa volta, perché Conte è una persona che può contribuire in ogni aspetto della società. Ingaggiare un allenatore del genere significa assicurarsi non solo un leader tecnico ma anche un vero e proprio pilastro per il futuro del club.”