L’idea Conte è più di una semplice suggestione: il tecnico pronto a sedersi ad un tavolo con la dirigenza azzurra

L’ex CT della Nazionale Italiana, Antonio Conte, pronto a discutere con la dirigenza partenopea per un futuro sulla panchina del Napoli.

CALCIO NAPOLI. L’ex allenatore della Nazionale Italiana, Antonio Conte, sembra essere in pole position per prendere le redini del Napoli, sostituendo l’attuale allenatore Rudi Garcia. Il presidente De Laurentiis considera seriamente questa opzione, mentre Conte è entusiasta all’idea di sedersi al tavolo delle trattative per un futuro in ottica partenopea.

Antonio Conte al Napoli, più di una suggestione: idea gradita al tecnico

Secondo le ultime indiscrezioni, Antonio Conte potrebbe presto sedersi sulla panchina del Napoli, sostituendo l’attuale allenatore Rudi Garcia. La situazione di Garcia sembra essere sempre più precaria, con problemi interni allo spogliatoio che minano la sua leadership. De Laurentiis sta valutando attentamente l’idea di portare Conte a Napoli, una mossa che potrebbe portare nuova linfa e motivazione alla squadra.

Conte, attualmente senza squadra dopo l’esperienza alla guida della Nazionale Italiana, sembra essere desideroso di tornare in pista il prima possibile. Secondo fonti vicine alla dirigenza del Napoli e come analizzato da calciomercato.com, l’ex Commissario Tecnico sarebbe carico come una molla all’idea di allenare una squadra così prestigiosa come il Napoli. Il tecnico italiano avrebbe manifestato apertamente il suo interesse per questa opportunità, aprendosi alla possibilità di un trasferimento nella città partenopea che lo ha sempre affascinato.

I contatti iniziali con l’allenatore croato Igor Tudor sembrano essere stati messi da parte in favore di un possibile accordo con Conte. Infatti il sogno di De Laurentiis sarebbe proprio quello di portare in Campania l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. D’altronde l’opzione Napoli sarebbe particolarmente gradita anche al tecnico e ci sarebbe tutta la volontà di sedersi intorno a un tavolo con la dirigenza azzurra.