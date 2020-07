Braida: “Col Barcellona sarà un altro Napoli, non partono sconfitti”

Ariedo Braida dirigente sportivo, tra gli altri ex Milan e Barcellona, parla della sfida di Champions League tra il Napoli e la squadra spagnola.

Il Napoli visto a Bologna non ha lasciato una grande impressione, la condizione fisica non sempre proprio ottimale ma gli azzurri stanno lavorando per farsi trovare pronti per la sfida di Champions League col Barcellona. Gli azzurri sfideranno i blaugrana ad agosto e qualora vincesse troverebbe la vincente tra Bayern Monaco e Chelsea ai quarti di finale. Sulla sfida Barcellona-Napoli è intervenuto anche Ariedo Braida che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha detto: “Sono sicuro che la testa del Napoli quando affronterà gli spagnoli non sarà questa. Giocare al Camp Nou vuoto potrà incidere sulla partita, i novantamila allo stadio fanno la differenza, ma non ci saranno” secondo Braida il Napoli col Barça non “parte sconfitto. Certo loro hanno un giocatore fenomenale come Messi, ma gli azzurri possono fare l’impresa anche perché il Barcellona è in crisi“.

La società spagnola si trova in un momento di forte conflitto con gli stessi calciatori. Si è ipotizzato addirittura un addio di Messi che non sarebbe più in sintonia con la dirigenza impegnata ad affrontare la rielezione. Insomma sono momenti turbolenti che il Napoli deve cercare di sfruttare, ma deve scendere in campo con una motivazione totalmente diversa.