Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Esordio per Natan

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli: nel Napoli esordio per Natan in difesa, Garcia ha ancora qualche dubbio sul tridente d’attacco.

SERIE A ULTIME NOTIZIE – Bologna e Napoli si affrontano nella 5a giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci dalla vittoria in Champions con il Braga, vogliono tornare ai 3 punti dopo un avvio balbettante.

Assenti gli infortunati Rrahmani e Juan Jesus, Rudi Garcia si affida a una coppia inedita di centrali: esordio da titolare per Natan accanto a Ostigard. A sinistra Mario Rui favorito su Olivera, in attacco dovrebbe essere confermato il tridente composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Politano.

Il Bologna risponde con Posch in difesa e Ndoye sulla trequarti. In mezzo Aebischer insidia Moro per affiancare Schouten, davanti certezza Zirkzee supportato da Soriano e Barrow.

La sfida del Dall’Ara, valida per la 5a giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo. Il Napoli cerca i 3 punti per non perdere ulteriore contatto dalla vetta.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI