Juan Jesus salta Bologna, Garcia alle prese con una rivoluzione in difesa

Il Napoli perde anche Juan Jesus contro il Bologna. Possibile debutto per la coppia Ostigard-Natan in difesa.

Una brutta notizia per il Napoli in vista della sfida contro il Bologna: dopo l’infortunio di Amir Rrahmani, anche il difensore brasiliano Juan Jesus è costretto a fermarsi. La formazione partenopea dovrà fare a meno di entrambi i suoi difensori centrali titolari per questa importante partita al Dall’Ara.

Juan Jesus ha subito un risentimento muscolare alla coscia sinistra durante l’allenamento, il che lo esclude dalla trasferta a Bologna. Un vero e proprio colpo duro per i campioni d’Italia, che già dovevano fare i conti con l’assenza di Rrahmani a causa di un infortunio.

A questo punto, il tecnico Rudi Garcia si trova di fronte a una situazione complicata e dovrà rivoluzionare la difesa. La coppia centrale dovrebbe essere formata da due giocatori inediti: Ostigard e l’acquisto più recente, Natan. Entrambi i difensori non hanno mai giocato insieme dal primo minuto, il che rende il loro compito ancor più delicato.

Garcia potrebbe optare anche per il posizionamento di Giovanni Di Lorenzo al centro della difesa, con Zanoli sulla corsia destra al posto del capitano. Al momento, questa rimane solo un’ipotesi, ma rappresenta una possibile alternativa che il tecnico sta valutando attentamente.