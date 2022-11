Beppe di Casa Surace: “Vi racconto Nonna Rosetta” il commoventi ricordo in un video

La morte di Nonna Rosetta di Casa Surace a 89 anni ha sconvolto tantissimi fan e appassionati, il ricordo di Beppe Polito il vero nipote di Rosetta Rinaldi.

In una intervista esclusiva a Repubblica, Beppe dice: “Sapevo che mia nonna Rosetta era molto amata, ma non immaginavo fino a questo punto. Siamo stati inondati da un affetto incredibile, arrivano messaggi sui telefoni di tutto il gruppo di Casa Surace. Lei è sempre stata la nonna di tutti, anche prima di diventare famosa. Una nonna con la valigia, che alla morte del marito ha conosciuto una nuova vita e ha cominciato a girare il mondo. I miei amici venivano a pranzo a casa, al mare con noi e rincasava alle 3 del mattino. Tutti si confidavano con lei e le chiedevano consigli. Non ha mai giudicato nessuno. Il Covid e l’isolamento l’hanno cambiata, negli ultimi mesi era provata dall’età e dalla vita. Si nota anche negli ultimi video“.

Morta Nonna Rosetta di Casa Surace: il ricordo del vero nipote

Beppe, chi era Rosetta Rinaldi prima del successo?

“La sua potrebbe essere la vita di milioni di italiani del suo tempo. Era una casalinga, che si svegliava alle cinque del mattino per aiutare il marito e curare la famiglia. Ma ha sempre avuto una predisposizione allo spettacolo, anche perché siamo una famiglia di artisti. Mio padre, Enzo Polito, era un cantante dei Pandemonium. Nonna ha cucinato per Don Bakhi, Barbarossa (sempre zitoni al ragu): era abituata a vivere questo mondo con un occhio alla quotidianità del paese. Quando è rimasta vedova, a 55 anni, ha cominciato a viaggiare per il mondo. New York, Parigi. Andava ovunque con amiche pensionate e questo, in un piccolo paese come Sala Consilina, è un grande insegnamento. Ricorda l’importanza di godersi la vita, di fare quello che si desidera senza emere il giudizio degli altri. Sui bus organizzati era sempre lei a raccontare le barzellette”. Come nasce la collaborazione con Casa Surace?

“Quasi per caso. Nella società io curo scenografia, location e produzione. Molte cose sono state girate a casa mia, nel garage. Un giorno giravamo un video di Natale, era di moda la “mossa” di Rovazzi e ci venne l’idea di farla provare a una persona anziana. Nonna abitava al piano di sotto, mamma la pettinò e lei un po’ incredula ci disse: “Ma mica mi fate dire qualcosa di strano?”. Quel video andò benissimo e la parte autoriale di Casa Surace ha sempre inserito nonna nei filmati. Io l’ho spinta, la stimolavo, immaginavo che le avrebbe fatto bene“.