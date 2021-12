Belotti in scadenza di contratto: “Occasione per il Napoli”

Andrea Belotti è in scadenza di contratto con il Torino, da gennaio potrà firmare per qualsiasi club, ci pensa il Napoli. L’occasione di mercato di giugno 2022 si chiama Andrea Belotti, che insieme a Lorenzo Insigne è uno degli attaccanti italiani più ricercati, anche perché entrambi si liberano a parametro zero. Un’occasione importante per qualsiasi club, anche perché sia Belotti che Insigne hanno grande qualità. Al momento per Insigne si parla di un interesse più che concreto del Toronto, che vuole l’attaccante del Napoli già a gennaio.

Belotti-Napoli

Per quanto riguarda Andrea Belotti il Napoli ci potrebbe fare un pensiero a fine stagione, ma bloccando la trattativa già tra gennaio e febbraio, altrimenti sarà troppo tardi. Secondo quanto riferisce calciomercato.com sulle tracce di Belotti c’è anche il club di Aurelio De Laurentiis, insieme con Fiorentina e Milan. Questi tre club sono quelli maggiormente interessati al giocatore che a 28 anni cerca ancora una grande squadra per consacrarsi. Il Napoli gli potrebbe dare questa possibilità a cominciare dalla stagione 2022-23, ovviamente in rosa resterebbe anche Osimhen, quindi Belotti si dovrebbe contendere il posto con il nigeriano, oppure Spalletti dovrebbe trovare un modo per farli coesistere.

Va considerato che il Napoli proprio a giugno del 2022 rischia di perdere non solo Insigne, ma anche Mertens che non ha rinnovato ancora. A questo punto l’idea Belotti per Giuntoli potrebbe essere più concreta, magari provando anche a cambiare modulo, oppure semplicemente inserendo un’altra punta molto valida all’internod della rosa di Spalletti. Non è la prima volta che si parla di Belotti in ottica Napoli, il direttore sportivo azzurro lo segue da tempo. Ora l’occasione è veramente molto ghiotta, perché un giocatore di questo livello a parametro zero è veramente difficile trovarlo. Per il Napoli si parla anche di Muriel, in uscita dall’Atalanta, ma in questo caso il costo del cartellino è molto alto.