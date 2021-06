Basic vuole Napoli, il Bordeaux fa muro: la strategia

Calciomercato Napoli ultime novità su Toma Basic. Il calciatore di 24 anni è di proprietà del Bordeaux che vuole fare cassa col giocatore. C’è un problema Basic ha un contratto in scadenza nel 2022 e questo non fa altro che favorire il club azzurro. Il club francese lo sa me per ora reste. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport per ora il Bordeaux non cede alla prima offerta del Napoli e continua a cercare di vendere Basic al miglior offerente. Il centrocampista croato ha dato la sua disponibilità a vestire la maglia azzurra e questo è già un passo importante, da non sottovalutare.

Basic al Napoli: rifiutato il prestito

Prestito con obbligo di riscatto dopo il rinnovo con il Bordeaux, questa la prima offerta del Napoli per Basic. Un’offerta che è stata seccamente rispedita al mittente dal club proprietario del cartellino. Cristiano Giuntoli sta lavorando per cercare di chiudere la trattativa e mettere d’accordo tutti. Il problema è che il Bordeaux ritiene insufficienti gli 8 milioni di euro che il Napoli offre per Basic.

Il club di Aurelio de Laurentiis non si spingerà oltre, anche perché sa perfettamente che il prossimo anno potrebbe prenderlo a parametro zero se non dovesse rinnovare e restare al Bordeaux. Una condizioni che dovranno prendere in considerazioni anche i francesi. Pochi club decideranno di alzare l’offerta per il cartellino di Basic se il suo contratto è in scadenza.