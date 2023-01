Barzaghi: “L’arbitro chiede scusa all’Inter”

L’arbitro Sacchi ha chiesto scusa all’Inter per l’errore sul gol di Acerbi durante la sfida con il Monza.

La notizia viene data dal giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi: “Da quello che ci risulta l’arbitro Sacchi avrebbe ammesso l’errore e chiesto scusa all’Inter per aver fischiato sul gol di Acerbi. Secondo le indiscrezioni dovrebbe essere sospeso dai vertici arbitrali“.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere in Serie A. Addirittura durante la scorsa stagione fu l’Aia a chiedere scusa al Milan per l’errore dell’arbitro Serra durante al sfida tra Spezia e Milan. Anche se poi uscirono notizie contrastanti che facevano sapere che l’Aia ufficialmente non aveva mai chiesto scusa.

L’errore di Sacchi in Monza-Inter sta facendo molto discutere. Ma come ha sottolineato anche Enrico Varriale lo stesso errore è stato fatto da Ayroldi quando ha fischiato in netto anticipo un fallo di Dessers su Danilo in Cremonese-Juventus. Le immagini hanno poi chiarito che non c’era alcun fallo e quini il gol dell’attaccante della Cremonese sarebbe stato regolare, ma l’errore di Ayroldi è passato in sordina perché commesso contro la Cremonese ed a favore della Juve.