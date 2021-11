Bargiggia: “Napoli, mi arrivano voci dalle stanze segrete”

Paolo Bargiggia parla della sconfitta del Napoli contro l’Inter. Il giornalista riporta alcune interessanti indiscrezioni.

Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 station Radio parla della reazione del Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter.

“Napoli senza Victor Osimhen? Gli azzurri si affideranno a Dries Mertens e Andrea Petagna, ma se Dries fosse stato quello vero, ieri non avrebbe sbagliato il secondo gol.

Da quello che so io, la società non stanno facendo drammi, ma stanno studiando la situazione. A livello dirigenziale, la cosa viene presa con amarezza, perché c’è stata una battuta d’arresto, ma senza allarmismi. Secondo il Napoli, la partita, più che vincerla l’Inter, l’ha persa la formazione di Luciano Spalletti, sbagliando approccio alla gara e atteggiamento”.

Bargiggia ha poi aggiunto: “In base alle voci che mi arrivano dalle segrete stanze è stato notato che alcuni calciatori importanti hanno difettato di personalità, come Frank Anguissa e Fabian Ruiz, che hanno sbagliato passaggi facili. E’ mancata personalità. E’ stato notato, inoltre, un calo nelle prestazioni di Lorenzo Insigne ed Hirving Lozano, ma si dice anche che nel secondo tempo si è giocato meglio. La valutazione che ne fa il Napoli non è totalmente negativa, ma è stato notato un approccio sbagliato che non vogliono si ripeta. Nessun dramma.

Come agirà Luciano Spalletti, andrà avanti con Dries Mertens ed Andrea Petagna? Sì, alternando i giocatori in base alle caratteristiche degli avversari. Si spera che i tempi di recupero di Victor Osimhen siano i più brevi possibili. L’ipotesi più ottimistica è quella di un suo ritorno in campo prima della sosta del campionato, ma io non ci credo tanto: mi sembra obiettivamente difficile”.