Baiano: “Europa o campionato, Napoli la priorità è evidente”

Ciccio Baiano ex attaccante del Napoli fa il punto su Europa League e campionato, due competizioni importanti per Spalletti. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha detto di voler passare il turno di Europa League. Secondo Baiano, però, la priorità del Napoli non deve essere l’Europa: “Cambiare troppi giocatori domani può essere un rischio ma calcolato, i sostituti sono bravi. Scelta giusta, anche perché poi c’è la Roma. Ci sono tante partite e bisogna dare un turno di riposo a chi ha sempre giocato.

Priorità tra campionato ed Europa League a prescindere dalle parole? La priorità è sicuramente la partita contro la Roma, anche perché l’Europa League porta via un sacco di energie, giocando di giovedì si ha poco tempo per preparare la partita di campionato, con trasferte incredibili. Ovviamente – ha aggiunto Baiano a Radio Marte – bisogna fare delle scelte e quest’anno ancora di più, perché adesso di fatto solo una squadra va agli ottavi. Non ci si può permettere tanto turnover, c’è poco spazio per sbagliare e il Napoli ha già sbagliato una gara. Il cammino si è un po’ complicato ma io penso che la priorità del Napoli penso che non sia l’Europa League, bensì il campionato“.

Baiano su Mertens ha concluso: “Lo vedo sia come punta che sottopunta. Più da centravanti però: è stato fuori tanto tempo e quindi non è al 100%. Facendo il centravanti di manovra potrebbe essere aiutato, anche perché da trequartista dovrebbe poi fare da collante tra attacco e centrocampo“.