Bagni: “Osimhen, offriranno 130 milioni. Ecco chi può sostituirlo”

Salvatore Bagni anticipa che in estate offriranno 130 milioni per Victor Osimhen e chi potrebbe sostituirlo

Tutti pazzi per Victor Osimhen. L’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni già anticipa che in estate arriveranno tante offerte per l’attaccante nigeriano. Il noto talent scout di successo ha parlato del centravanti ex Lille attraverso le frequenze di Radio Crc, nel corso della trasmissione Si Gonfia la rete: “Il primo anno dissi che Osimhen sarebbe arrivato a valere 100 milioni, poi 120 milioni. Avrà un mercato inglese, arriverà minimo un’offerta di 130 milioni di euro. Kim? È sorprendente, è stata una sorpresa. La sua velocità è impressionante”.

Salvatore Bagni è rimasto sorpreso dalle doti di Kim che ritiene una vera sorpresa

Bagni ha poi proseguito: “Kim copre benissimo la profondità, è cresciuto tantissimo nelle ultime giornate come idea di essere un centrale difensivo. Il difensore lo fa in modo eccezionale, non gli manca niente”.

L’ex calciatore individua anche chi potrebbe essere il sostituto di Osimhen, rivelando tra l’altro il suo apprezzamento: “Højlund fa le cose con una grande qualità e molta cattiveria. È un profilo che mi piace tantissimo e sarà uno degli obiettivi del Napoli perché si è già inserito in una squadra che non è da vertice”.