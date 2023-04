Auriemma: “Napoli no ad Almada, Giutoli ha tre calciatori nel mirino

Il Napoli in cerca di rinforzi: Almada nel mirino di Giuntoli. Raffaele Auriemma svela le possibili mosse del mercato azzurro.

Il giornalista di TuttoSport, Raffaele Auriemma, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il calciomercato del Napoli durante il programma televisivo “Si Gonfia La Rete” su Tele A, emittente televisiva campana. Secondo le sue parole, il club partenopeo non sta lavorando in modo concreto per trovare possibili sostituti di Victor Osimhen e KIm.

Inoltre, non ci sarebbero previsti aggiornamenti per quanto riguarda i contratti di Piotr Zielinski e Lozano, se non una riduzione dell’ingaggio. Tuttavia, Auriemma ritiene che i giocatori non accetteranno tale riduzione, soprattutto perché i loro contratti scadono entrambi il 30 giugno 2024.

Nonostante ciò, il giornalista ha parlato anche di un possibile rinnovamento della rosa azzurra con l’arrivo di alcuni nomi già noti. In particolare, ha sottolineato che il nome di Bryan Dabo è stato seguito dal Napoli per diversi mesi, ma si sarebbe rivelato difficile da portare a termine. Invece, il profilo di Cheick Doucoure del Lens sarebbe stato abbastanza gradito al club partenopeo.

Auriemma ha poi menzionato altri possibili obiettivi di mercato del Napoli, tra cui il giovane francese Nathanael Mbuku e il norvegese Jens Petter Hauge, ma ha sottolineato che questi sono solo nomi che vengono monitorati e non ci sono ancora trattative ufficiali.

Auriemma ha negato l’interesse del Napoli per il giovane argentino Thiago Almada, attualmente in forza al Velez Sarsfield.

“Per quello che concerne Almada, a me non risulta che il Napoli sia interessato o che lo stia trattando”.

Infine il giornalista ha svelato che il Napoli sta seguendo attentamente il giovane talento francese Alexandre Laurienté, che milita attualmente nel Lorient.