Aureimma: "Lozano vicinissimo al Napoli. ADL vuole anche Icardi"

Auriemma: “Lozano vicinissimo al Napoli. De Laurentiis è sceso in campo anche per Icardi”

Secondo Auriemma, Lozano sta firmando con il Napoli, nelle prossime ore l’annuncio. De Laurentiis è sceso in campo anche per Icardi.







Lozano è prossimo a vestire la maglia azzurra. L’incontro tra Raiola e De Laurentiis è stato positivo, raccordo raggiunto anche con il PSV a cui andranno 42 milioni di Euro. Il giornalista di Mediaset e Radio Marte, Raffaele Auriemma, ha raccontato le ultime sul mercato del Napoli soffermandosi in particolare su Lozano e Icardi:

“L’incontro tra Mino Raiola, Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli per Lozano ha dato esito positivo.

De Laurentiis è sceso in campo per chiudere le trattative in sospeso. Sta firmando con Raiola l’accordo quinquennale per Lozano e continua l’opera di convincimento su Icardi. Trattativa, questa, condotta direttamente con Wanda Nara“.







Raffaele Auriemma su Icardi ha poi aggiunto : “Wanda Nara, agente del bomber argentino non ha né collaboratori, né intermediari, rappresentando in prima ed unica persona il suo marito-assistito“.