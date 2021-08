Auriemma avvisa il Napoli: “Veramente si può cedere un giocatore così?”

Il Napoli è impegnatissimo sul calciomercato in uscita. La vera priorità di Aurelio De Laurentiis è fare cassa, abbassare il tetto degli ingaggi e sfoltire la rosa di Luciano Spalletti. I vari Luperto e Ciciretti sono già stati piazzati, Contini martedì andrà al Crotone. Ma ci sono altri calciatori con cui il Napoli può fare cassa e mettere a bilancio qualche plusvalenza, parola chiave nel dizionario del patron azzurro. Uno di questi è Adam Ounas, giocatore algerino che ha segnato anche con il Pescara in amichevole. In generale Ounas è stato autore di un buon pre-campionato e questo ha fatto accendere i riflettori su di lui. Lo vorrebbe il Monza e tanti altri club, ma per ora il Napoli non lo lascia partire, anche perché gli azzurri sanno di poter ancora perdere Insigne.

Raffaele Auriemma dalle pagine di Tuttosport si chiede se conviene cedere Ounas durante il calciomercato: “La ripresa comincia con i primi cambi, uno dei quali è Ounas, cioè uno dei dubbi più grandi nel mercato del Napoli: davvero ci si può privare di un calciatore che non ha eguali in organico e che spacca la partita appena entra?“. Il problema di Ounas è che non ha mai dimostrato continuità di rendimento. Le sue qualità tecniche sono sicuramente importanti, ma troppo spesso sono fini a se stesse. Inoltre al Napoli non ha mai fatto vedere veramente di cosa è capace, anche perché non ha mai avuto molto spazio. Dopo anni il calciatore potrebbe essere maturato e quindi tocca a Spaletti e Giuntoli decidere se tenerlo ancora in rosa.