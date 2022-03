Auriemma: “Arbitri stranieri in Serie A, perché no”

Troppi errori arbitrali in Serie A, solo nella 29sima giornata ci sono stati errori evidenti, come il rigore non concesso al Torino. Ma gli errori di Guida e Massa non sono gli unici ad aver commesso errori. Anche il Napoli è stato penalizzato, per un gol ingiustamente annullato a Mario Rui. I tanti errori rischiano di falsare il campionato di Serie A, così Raffaele Auriemma a Tiki Taka dice: “Il responsabile dell’Aia Trentalange aveva promesso chiarezza, ma invece dopo tanti errori non ci ha messo nemmeno la faccia. A questo punto, perché non chiamare gli arbitri stranieri in Serie A?“.

Sulla questione arbitri è intervenuto anche Ciccio Graziani che ha detto: “Per favore non dire così perché perché all’estero ho visto fare agli arbitri cose assurde“. Ma qui Auriemma ha aggiunto: “Almeno però questi arbitri andrebbero al Var a visionare i possibili errori“. Intanto oggi è arrivata la proposta di Paolo Del Genio di inserire il challenge, dunque la chiamata la chiamata al Var per gli allenatori.